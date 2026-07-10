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Symbol CFRHF

Deutsche Bank AG

Richemont Buy

12:46 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 195 Franken auf "Buy" belassen. Der Luxusgütersektor dürfte sich im zweiten Quartal angesichts des Iran-Kriegs kaum vom schwachen Jahresstart erholt haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Mit Blick auf einen enttäuschenden Tourismus und wenig Verbesserung auf dem Markt in China bleibe die Nachfrage mau. Richemont sei bisher sein Branchenfavorit gewesen, nun könnten die Erwartungen am Markt aber zu hoch sein./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
195,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
183,25 CHF		 Abst. Kursziel*:
6,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
183,55 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
6,24%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

12:46 Richemont Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Richemont Buy UBS AG
02.07.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
29.06.26 Richemont Outperform Bernstein Research
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