Richemont Aktie
Marktkap. 116,14 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 195 Franken auf "Buy" belassen. Der Luxusgütersektor dürfte sich im zweiten Quartal angesichts des Iran-Kriegs kaum vom schwachen Jahresstart erholt haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Mit Blick auf einen enttäuschenden Tourismus und wenig Verbesserung auf dem Markt in China bleibe die Nachfrage mau. Richemont sei bisher sein Branchenfavorit gewesen, nun könnten die Erwartungen am Markt aber zu hoch sein./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
195,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
183,25 CHF
|Abst. Kursziel*:
6,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
183,55 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
6,24%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
194,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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