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Symbol CFRHF

UBS AG

Richemont Buy

11:46 Uhr
Richemont Buy
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 186 auf 213 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anhaltend überdurchschnittliche Entwicklung des Schmuckgeschäfts in der aktuell abnehmenden Dynamik der Luxuswarenbranche werfe die Frage nach der Dauerhaftigkeit insbesondere bei Richemont als Marktführer in diesem Bereich auf, schrieb Zuzanna Pusz in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Sie traut den Schweizern ein weiteres starkes Quartal zu, was belegen sollte, dass diese Dynamik nicht zyklischer Natur sei. Richemonts strukturelle Stärke beruhe auf vergleichsweise konservativen Schmuckpreisen, einer Ausweitung der Produktpalette, der im Branchenvergleich geringeren Abhängigkeit vom Tourismus und der Margendisziplin./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 21:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
213,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
180,25 CHF		 Abst. Kursziel*:
18,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
180,85 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
17,78%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

11:46 Richemont Buy UBS AG
08:06 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
29.06.26 Richemont Outperform Bernstein Research
24.06.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
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