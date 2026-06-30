Richemont Aktie
Marktkap. 119,22 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 186 auf 213 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anhaltend überdurchschnittliche Entwicklung des Schmuckgeschäfts in der aktuell abnehmenden Dynamik der Luxuswarenbranche werfe die Frage nach der Dauerhaftigkeit insbesondere bei Richemont als Marktführer in diesem Bereich auf, schrieb Zuzanna Pusz in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Sie traut den Schweizern ein weiteres starkes Quartal zu, was belegen sollte, dass diese Dynamik nicht zyklischer Natur sei. Richemonts strukturelle Stärke beruhe auf vergleichsweise konservativen Schmuckpreisen, einer Ausweitung der Produktpalette, der im Branchenvergleich geringeren Abhängigkeit vom Tourismus und der Margendisziplin./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 21:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
213,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
180,25 CHF
|Abst. Kursziel*:
18,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
180,85 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
17,78%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
194,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|11:46
|Richemont Buy
|UBS AG
|08:06
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|Richemont Buy
|UBS AG
|08:06
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|Richemont Buy
|UBS AG
|29.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|08:06
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)