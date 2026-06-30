UBS AG

Richemont Buy

11:46 Uhr

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 186 auf 213 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anhaltend überdurchschnittliche Entwicklung des Schmuckgeschäfts in der aktuell abnehmenden Dynamik der Luxuswarenbranche werfe die Frage nach der Dauerhaftigkeit insbesondere bei Richemont als Marktführer in diesem Bereich auf, schrieb Zuzanna Pusz in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Sie traut den Schweizern ein weiteres starkes Quartal zu, was belegen sollte, dass diese Dynamik nicht zyklischer Natur sei. Richemonts strukturelle Stärke beruhe auf vergleichsweise konservativen Schmuckpreisen, einer Ausweitung der Produktpalette, der im Branchenvergleich geringeren Abhängigkeit vom Tourismus und der Margendisziplin./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 21:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquellen: Richemont