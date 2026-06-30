Richemont Aktie
Marktkap. 119,2 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 175 auf 200 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 4 Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen. Für den Uhren- und Schmuckkonzern Richemont erwartet er das sektorweit stärkste Wachstum./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
200,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
182,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
9,47%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
191,38 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Richemont Outperform
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|24.06.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|08:06
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
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|22.05.26
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|11.05.26
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