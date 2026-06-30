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Richemont Aktie

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198,35 EUR +0,20 EUR +0,10 %
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Marktkap. 119,2 Mrd. EUR

KGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
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RBC Capital Markets

Richemont Sector Perform

08:06 Uhr
Richemont Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Richemont
198,35 EUR 0,20 EUR 0,10%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Richemont von 175 auf 200 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 4 Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen. Für den Uhren- und Schmuckkonzern Richemont erwartet er das sektorweit stärkste Wachstum./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Sector Perform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
182,70 CHF		 Abst. Kursziel*:
9,47%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
191,38 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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