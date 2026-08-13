HelloFresh Aktie
Marktkap. 498,07 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
AI Analyse
HelloFresh Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Hold" belassen. Die Verbesserung des bereinigten operativen Ergebnisses sorge für Erleichterung, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen des Kochboxen-Anbieters./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
3,08 €
|Abst. Kursziel*:
62,44%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
3,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,31%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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