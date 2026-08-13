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AI Analyse

Deutsche Bank AG

HelloFresh Hold

13:41 Uhr
HelloFresh Hold
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Hold" belassen. Die Verbesserung des bereinigten operativen Ergebnisses sorge für Erleichterung, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen des Kochboxen-Anbieters./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Hold

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
5,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3,08 €		 Abst. Kursziel*:
62,44%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
3,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,31%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

13:41 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
08:41 HelloFresh Neutral UBS AG
08:01 HelloFresh Underweight Barclays Capital
13.08.26 HelloFresh Neutral UBS AG
13.08.26 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
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