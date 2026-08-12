E.ON Aktie
Marktkap. 48,16 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
AI Analyse
EON SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Alexander Wheeler beschäftigte sich am Freitag mit den Auswirkungen des Festlegungsentwurfs der Bundesnetzagentur für die Regulierung des Gasmarktes. Zwar unterschieden sich Gas und Strom angesichts des Investitionsbedarfs in der deutschen Energiebranche grundlegend. Der Entwurf diene jedoch als wichtiger Anhaltspunkt für den Stromsektor. Daher würden die im Entwurf genannten Kennzahlen vom Markt eindeutig nicht positiv aufgenommen. Bei Eon liege der Fokus weiter darauf, eine mit Blick auf die Investitionsausgaben wirtschaftliche Rendite zu erzielen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 04:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: E.ON Sector Perform
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
17,50 €
|Abst. Kursziel*:
8,54%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
17,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,29%
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu E.ON SE
|12:26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12:26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|09.01.23
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|20.09.21
|E.ON Underweight
|Morgan Stanley
|12:26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets