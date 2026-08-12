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AI Analyse

Deutsche Bank AG

EON SE Buy

10:46 Uhr
EON SE Buy
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Diese deckten sich zur Gänze mit den Erwartungen, schrieb James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe keinerlei Überraschungen gegeben./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: E.ON Buy

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
20,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,42 €		 Abst. Kursziel*:
11,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,29%
Analyst Name:
James Brand 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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