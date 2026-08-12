E.ON Aktie
Marktkap. 49,72 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
AI Analyse
EON SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Diese deckten sich zur Gänze mit den Erwartungen, schrieb James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe keinerlei Überraschungen gegeben./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: E.ON Buy
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
20,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,42 €
|Abst. Kursziel*:
11,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,29%
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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