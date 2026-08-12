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AI Analyse

Warburg Research

Medios Buy

10:56 Uhr
Medios Buy
Aktie in diesem Artikel
Medios AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die vollständigen Halbjahreszahlen des Spezialpharma-Unternehmens bestätigten die schon veröffentlichten Eckdaten sowie den gesenkten Ausblick, schrieb Yannik Siering in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Neu sei die negative Entwicklung beim Barmittelumschlag. Mit Blick auf die Anlagestory nannte Siering das Volumenwachstum in allen Segmenten, das mehr als siebzigprozentige Potenzial der Aktie und den Kapitalmarkttag Ende September als wichtigste Kurstreiber./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Medios AG

Zusammenfassung: Medios Buy

Unternehmen:
Medios AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
11,78 €		 Abst. Kursziel*:
69,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
70,36%
Analyst Name:
Yannik Siering 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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30.07.26 Medios Buy Warburg Research
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