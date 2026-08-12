Medios Aktie
Marktkap. 272,99 Mio. EURKGV 23,60 Div. Rendite 0,00%
WKN A1MMCC
ISIN DE000A1MMCC8
Symbol MEDOF
AI Analyse
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die vollständigen Halbjahreszahlen des Spezialpharma-Unternehmens bestätigten die schon veröffentlichten Eckdaten sowie den gesenkten Ausblick, schrieb Yannik Siering in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Neu sei die negative Entwicklung beim Barmittelumschlag. Mit Blick auf die Anlagestory nannte Siering das Volumenwachstum in allen Segmenten, das mehr als siebzigprozentige Potenzial der Aktie und den Kapitalmarkttag Ende September als wichtigste Kurstreiber./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Medios AG
Zusammenfassung: Medios Buy
|Unternehmen:
Medios AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
11,78 €
|Abst. Kursziel*:
69,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
70,36%
|
Analyst Name:
Yannik Siering
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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