SCHOTT Pharma Aktie
Marktkap. 3,37 Mrd. EURKGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
WKN A3ENQ5
ISIN DE000A3ENQ51
Symbol STTPF
AI Analyse
SCHOTT Pharma Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schott Pharma nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Diese deckten sich gänzlich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie belegten einen sich verbessernden Wachstumstrend./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SCHOTT Pharma
Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
23,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,45 €
|Abst. Kursziel*:
7,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,02%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|UBS AG
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|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
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|RBC Capital Markets
|11:31
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:51
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|UBS AG
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