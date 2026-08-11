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SCHOTT Pharma Aktie

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22,25 EUR -0,50 EUR -2,20 %
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SCHOTT Pharma jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 3,36 Mrd. EUR

KGV 21,70 Div. Rendite 0,85%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

SCHOTT Pharma Outperform

09:36 Uhr
SCHOTT Pharma Outperform
Aktie in diesem Artikel
SCHOTT Pharma
22,25 EUR -0,50 EUR -2,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Pharmaindustrie-Ausrüsters hätten die starken vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Insofern rechne er kurzfristig mit keiner deutlichen Kursreaktion./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Outperform

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
21,00 €		 Abst. Kursziel*:
0,00
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
22,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,62%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

10:06 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
09:36 SCHOTT Pharma Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
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09.07.26 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
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Nachrichten zu SCHOTT Pharma

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EQS Group EQS-News: SCHOTT Pharma with strong third quarter and on track for planned growth
EQS Group EQS-Adhoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: SCHOTT Pharma publishes preliminary Q3 key figures and raises 2026 revenue and earnings guidance
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EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Dr. Torsten Derr, buy
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EQS Group EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Reinhard Mayer, buy
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