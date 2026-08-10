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Symbol MKGAF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Merck Hold

12:36 Uhr
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
141,10 EUR -2,10 EUR -1,47%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 125 auf 141 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach mehreren schwierigen Jahren habe sich der Anlagehintergrund für den Pharma- und Spezialchemiekonzern verbessert, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn das Management habe die Jahresziele so konservativ angesetzt, dass der Zyklus sinkender Gewinnprognosen beendet sein dürfte. Dies habe jedoch bereits zu einer raschen Neubewertung der Aktie auf ein Niveau beigetragen, das er als fair erachte und deshalb nur begrenzten Spielraum für eine weitere Outperformance sehe./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Hold

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
141,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
142,65 €		 Abst. Kursziel*:
-1,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
141,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,07%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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07.08.26 Merck Kaufen DZ BANK
07.08.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Merck Buy UBS AG
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