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Symbol MKGAF

UBS AG

Merck Buy

10:21 Uhr
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Bio-Techne passte strategisch sehr gut zu den Darmstädtern, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend nach einer Investorenrunde anlässlich der Übernahmemeldung. Er erinnerte daran, dass Merck bei den letzten großen Deals stets die anfänglichen Synergieprognosen getoppt hatte./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 17:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck 2016

Zusammenfassung: Merck Buy

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
143,10 €		 Abst. Kursziel*:
4,82%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
143,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,38%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

10:21 Merck Buy UBS AG
08:21 Merck Equal Weight Barclays Capital
08:01 Merck Kaufen DZ BANK
25.06.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Merck Kaufen DZ BANK
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