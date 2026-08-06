DAX 26.378 +0,9%ESt50 6.547 +0,7%MSCI World 4.987 +0,3%Top 10 Crypto 8,3935 +1,2%Nas 26.348 -0,1%Bitcoin 56.289 +1,0%Euro 1,1572 +0,4%Öl 81,86 -0,8%Gold 4.348 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekord -- Wall Street höher erwartet -- Daimler Truck mit Gewinneinbruch -- Allianz, SK hynix, AMD, SpaceX, Porsche SE, Munich Re, LANXESS, Alphabet, Rheinmetall im Fokus
Top News
Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares
Gold ist kein guter Inflationsschutz? Neue Studie widerspricht gängiger Anlegerweisheit Gold ist kein guter Inflationsschutz? Neue Studie widerspricht gängiger Anlegerweisheit
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Merck Aktien-Sparplan
144,55 EUR -0,60 EUR -0,41 %
STU
finanzen.net zero
Merck jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 63,04 Mrd. EUR

KGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 659990

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006599905

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MKGAF

UBS AG

Merck Buy

08:01 Uhr
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
144,55 EUR -0,60 EUR -0,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston warf am Donnerstagabend einen tieferen Blick auf den Quartalsbericht der Darmstädter. Das zweite Quartal sei solide gewesen, die leichte Aufstockung der Ziele weitgehend erwartet worden, resümierte er./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 23:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Buy

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
144,70 €		 Abst. Kursziel*:
3,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
144,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,77%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

13:31 Merck Market-Perform Bernstein Research
13:26 Merck Kaufen DZ BANK
12:06 Merck Hold Deutsche Bank AG
08:01 Merck Buy UBS AG
06.08.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Merck KGaA

finanzen.net Bewertung im Blick Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Merck-Aktie Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Merck-Aktie
finanzen.net Analyse: So bewertet DZ BANK die Merck-Aktie
finanzen.net Merck-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold
finanzen.net Merck Aktie News: Merck tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss
finanzen.net Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag mit Kursplus
finanzen.net Merck Aktie News: Merck gibt am Donnerstagnachmittag ab
finanzen.net Hold für Merck-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
dpa-afx ROUNDUP: Merck hebt nach unerwartet starkem Quartal erneut die Jahresziele
finanzen.net Merck-Aktie auf Hoch seit Januar 2025: Robustes zweites Quartal - Jahresprognose angehoben
Zacks Merck (MRK) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
Zacks Merck KGaA (MKKGY) Misses Q2 Earnings Estimates
Benzinga Why Merck Just Slashed Its Profit Outlook By Nearly 50%
Zacks Compared to Estimates, Merck (MRK) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
Zacks Merck (MRK) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
Zacks Should You Buy, Sell or Hold Merck Stock Ahead of Q2 Earnings?
Zacks Exploring Analyst Estimates for Merck (MRK) Q2 Earnings, Beyond Revenue and EPS
Benzinga Merck-Backed Lab Gets $8.5 Million to Fast-Track a Vaccine for a Rapidly Spreading Ebola Outbreak
RSS Feed
Merck KGaA zu myNews hinzufügen