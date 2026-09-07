Merck Aktie
Marktkap. 59,06 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
AI Analyse
Merck Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 140 auf 150 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Bei Merck KGaA nahm er kleinere Anpassungen an seine Erwartungen für die Währungs- und Zinsentwicklung vor./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Equal Weight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
134,10 €
|Abst. Kursziel*:
11,86%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
134,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,23%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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