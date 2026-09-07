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AI Analyse

Barclays Capital

Merck Equal Weight

08:56 Uhr
Merck Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
134,85 EUR 0,25 EUR 0,19%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 140 auf 150 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Bei Merck KGaA nahm er kleinere Anpassungen an seine Erwartungen für die Währungs- und Zinsentwicklung vor./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Equal Weight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
134,10 €		 Abst. Kursziel*:
11,86%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
134,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,23%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
147,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08:56 Merck Equal Weight Barclays Capital
03.09.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
20.08.26 Merck Neutral UBS AG
19.08.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
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