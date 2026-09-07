Novartis Aktie
Marktkap. 252,02 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Bei Novartis nahm er Pelacarsen nach dem Studien-Misserfolg aus seinem Modell, schätzt Remibrutinib nach guten Nachrichten aber positiver ein./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Equal Weight
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
130,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
125,46 CHF
|Abst. Kursziel*:
3,62%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
112,64 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
15,41%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,35 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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