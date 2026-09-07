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Novartis Aktie

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Marktkap. 252,02 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
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AI Analyse

Barclays Capital

Novartis Equal Weight

09:06 Uhr
Novartis Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
119,86 EUR -14,10 EUR -10,53%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 125 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen detaillierten Blick auf die europäische Pharmabranche und die Aussichten bis Ende 2026 und für 2027. Bei Novartis nahm er Pelacarsen nach dem Studien-Misserfolg aus seinem Modell, schätzt Remibrutinib nach guten Nachrichten aber positiver ein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Equal Weight

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
130,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
125,46 CHF		 Abst. Kursziel*:
3,62%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
112,64 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
15,41%
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,35 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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