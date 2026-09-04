Bechtle Aktie
Marktkap. 4,57 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
AI Analyse
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Präsentation des Unternehmens auf der dbAccess European TMT Konferenz. Der IT-Dienstleister komme im weiterhin schwierigen Marktumfeld offenbar gut zurecht./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,52 €
|Abst. Kursziel*:
26,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,83%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bechtle AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
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