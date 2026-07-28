Bechtle Aktie
Marktkap. 4,61 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
AI Analyse
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Geschäftszahlen des IT-Dienstleisters hätten angesichts bereits veröffentlichter vorläufiger Zahlen nicht überrascht, schrieb Christopher Tong in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Insgesamt sei der Quartalsbericht zuversichtlich ausgefallen./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,46 €
|Abst. Kursziel*:
18,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,58%
|
Analyst Name:
Christopher Tong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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