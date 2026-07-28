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AI Analyse

UBS AG

Bechtle Buy

12:31 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Geschäftszahlen des IT-Dienstleisters hätten angesichts bereits veröffentlichter vorläufiger Zahlen nicht überrascht, schrieb Christopher Tong in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Insgesamt sei der Quartalsbericht zuversichtlich ausgefallen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,46 €		 Abst. Kursziel*:
18,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,58%
Analyst Name:
Christopher Tong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:31 Bechtle Buy UBS AG
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28.07.26 Bechtle Kaufen DZ BANK
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