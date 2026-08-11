Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,63 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
AI Analyse
Carl Zeiss Meditec Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er sei unverändert vorsichtig mit Blick auf die Aktie, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei schwierig einzuschätzen, ob der Hersteller von Medizintechnik letztlich das mittelfristige Margenziel erreichen könne. Denn auch im kommenden Jahr sei nicht mit einer stärkeren Ausweitung der Margen zu rechnen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Hold
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
30,02 €
|Abst. Kursziel*:
-13,39%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
30,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,45%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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