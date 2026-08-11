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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Carl Zeiss Meditec Hold

10:26 Uhr
Carl Zeiss Meditec Hold
Aktie in diesem Artikel
Carl Zeiss Meditec AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 28 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er sei unverändert vorsichtig mit Blick auf die Aktie, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei schwierig einzuschätzen, ob der Hersteller von Medizintechnik letztlich das mittelfristige Margenziel erreichen könne. Denn auch im kommenden Jahr sei nicht mit einer stärkeren Ausweitung der Margen zu rechnen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Hold

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
30,02 €		 Abst. Kursziel*:
-13,39%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
30,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,45%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

10:26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
11.08.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
11.08.26 Carl Zeiss Meditec Sell UBS AG
10.08.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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