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NORMA Group Aktie

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19,06 EUR +0,18 EUR +0,95 %
STU
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NORMA Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 599,01 Mio. EUR

Div. Rendite 0,96%
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AI Analyse

DZ BANK

NORMA Group SE Kaufen

15:21 Uhr
NORMA Group SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
NORMA Group SE
19,06 EUR 0,18 EUR 0,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group von 19 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Da sich die Profitabilität im zweiten Quartal deutlich besser als erwartet entwickelt habe, habe er seine Schätzungen für die operative Marge (Ebit) moderat erhöht, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem berücksichtige sein Bewertungsmodell nun das bevorstehende Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Norma Group

Zusammenfassung: NORMA Group Kaufen

Unternehmen:
NORMA Group SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
19,02 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
19,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NORMA Group SE

15:21 NORMA Group Kaufen DZ BANK
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07.05.26 NORMA Group Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: NORMA Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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