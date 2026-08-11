NORMA Group Aktie
Marktkap. 599,01 Mio. EURDiv. Rendite 0,96%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
AI Analyse
NORMA Group SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group von 19 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Da sich die Profitabilität im zweiten Quartal deutlich besser als erwartet entwickelt habe, habe er seine Schätzungen für die operative Marge (Ebit) moderat erhöht, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Zudem berücksichtige sein Bewertungsmodell nun das bevorstehende Aktienrückkaufprogramm./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Norma Group
Zusammenfassung: NORMA Group Kaufen
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
19,02 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
19,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NORMA Group SE
|15:21
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|15:21
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|15:21
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|08:21
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.26
|NORMA Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.20
|NORMA Group Reduce
|Oddo BHF
|29.04.20
|NORMA Group Reduce
|HSBC
|15.10.19
|NORMA Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|23.08.19
|NORMA Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|26.06.19
|NORMA Group Reduce
|Oddo BHF
|13:31
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG