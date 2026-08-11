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AI Analyse

Deutsche Bank AG

TAG Immobilien Buy

13:21 Uhr
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
TAG Immobilien AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Halbjahreszahlen werte er positiv, zumal der Immobilienkonzerns - wie am Markt erwartet - die Jahresziele am oberen Ende der bisherigen Zielspannen bestätigt habe, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TAG Immobilien

Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy

Unternehmen:
TAG Immobilien AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
13,74 €		 Abst. Kursziel*:
31,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
13,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,91%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:21 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.07.26 TAG Immobilien Outperform Bernstein Research
09.07.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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