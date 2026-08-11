TAG Immobilien Aktie
Marktkap. 2,6 Mrd. EURKGV 25,58 Div. Rendite 3,02%
WKN 830350
ISIN DE0008303504
Symbol TAGOF
AI Analyse
TAG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Halbjahreszahlen werte er positiv, zumal der Immobilienkonzerns - wie am Markt erwartet - die Jahresziele am oberen Ende der bisherigen Zielspannen bestätigt habe, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TAG Immobilien
Zusammenfassung: TAG Immobilien Buy
|Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,74 €
|Abst. Kursziel*:
31,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
13,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,91%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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