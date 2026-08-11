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Symbol FSNUF

AI Analyse

UBS AG

Fresenius SECo Buy

12:31 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,03 EUR -0,01 EUR -0,02%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal könne für den Gesundheitskonzern zu einer bedeutenden Kehrtwende werden, schrieb Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ernährungssegment Kabi werde mehr und mehr zum Wachstumsmotor und trage am meisten zu den Gewinnen bei. Sorgen von Investoren über die Geschäftsergebnisse des Klinikbetreibers Helios habe das Management ausgeräumt./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 14:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,82 €		 Abst. Kursziel*:
19,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,07%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,62 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:31 Fresenius Buy UBS AG
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06.08.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
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