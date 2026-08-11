Fresenius Aktie
Marktkap. 26,42 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
AI Analyse
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal könne für den Gesundheitskonzern zu einer bedeutenden Kehrtwende werden, schrieb Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ernährungssegment Kabi werde mehr und mehr zum Wachstumsmotor und trage am meisten zu den Gewinnen bei. Sorgen von Investoren über die Geschäftsergebnisse des Klinikbetreibers Helios habe das Management ausgeräumt./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 14:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
46,82 €
|Abst. Kursziel*:
19,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
47,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,07%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,62 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|12:31
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:31
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|12:31
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|02.11.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.