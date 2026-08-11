Beiersdorf Aktie
Marktkap. 17,31 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
AI Analyse
Beiersdorf Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Da er bereits damit gerechnet habe, dass der Konsumgüterkonzern seinen Ausblick verfehlen werde, falle die Senkung seiner Schätzungen nach den jüngsten Halbjahreszahlen moderat aus, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Beiersdorf dürfte angemessene Maßnahmen zur Wiederbelebung der Marke Nivea unternehmen - er rechne allerdings mit einem sich hinziehenden und teuren Prozess./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Underperform
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
79,34 €
|Abst. Kursziel*:
-15,55%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
79,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,66%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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