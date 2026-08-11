RBC Capital Markets

Beiersdorf Underperform

13:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Da er bereits damit gerechnet habe, dass der Konsumgüterkonzern seinen Ausblick verfehlen werde, falle die Senkung seiner Schätzungen nach den jüngsten Halbjahreszahlen moderat aus, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Beiersdorf dürfte angemessene Maßnahmen zur Wiederbelebung der Marke Nivea unternehmen - er rechne allerdings mit einem sich hinziehenden und teuren Prozess./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG