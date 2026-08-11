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AI Analyse

RBC Capital Markets

Beiersdorf Underperform

13:11 Uhr
Beiersdorf Underperform
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Da er bereits damit gerechnet habe, dass der Konsumgüterkonzern seinen Ausblick verfehlen werde, falle die Senkung seiner Schätzungen nach den jüngsten Halbjahreszahlen moderat aus, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Beiersdorf dürfte angemessene Maßnahmen zur Wiederbelebung der Marke Nivea unternehmen - er rechne allerdings mit einem sich hinziehenden und teuren Prozess./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Underperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
79,34 €		 Abst. Kursziel*:
-15,55%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
79,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,66%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

13:11 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
08:36 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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06.08.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
06.08.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
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