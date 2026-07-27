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Beiersdorf Aktie

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79,04 EUR -1,66 EUR -2,06 %
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RBC Capital Markets

Beiersdorf Underperform

15:06 Uhr
Beiersdorf Underperform
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
79,04 EUR -1,66 EUR -2,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Über einen weiteren Rücksetzer für die Erwartungen sei im Falle des Konsumgüterkonzerns viel diskutiert worden und nun sei er da, schrieb James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Analystenkonsens für das operative Ergebnis in diesem Jahr um 15 bis 20 Prozent sinken wird. Die Zahlen für das erste Halbjahr hätten die Erwartungen verfehlt, allerdings nicht gravierend./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Underperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
78,20 €		 Abst. Kursziel*:
-13,04%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
79,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,97%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Beiersdorf adjusts guidance for the full year 2026 and resolves NIVEA turnaround plan for the next 18 months
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
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