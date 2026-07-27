Beiersdorf Aktie
Marktkap. 17,49 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Underperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Über einen weiteren Rücksetzer für die Erwartungen sei im Falle des Konsumgüterkonzerns viel diskutiert worden und nun sei er da, schrieb James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Analystenkonsens für das operative Ergebnis in diesem Jahr um 15 bis 20 Prozent sinken wird. Die Zahlen für das erste Halbjahr hätten die Erwartungen verfehlt, allerdings nicht gravierend./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 07:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Underperform
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
78,20 €
|Abst. Kursziel*:
-13,04%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
79,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,97%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|14:46
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|14:46
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
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|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
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|25.05.26
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|Bernstein Research
|22.05.26
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|Bernstein Research
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG