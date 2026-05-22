NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der am chinesischen E-Commerce-Markt für Beauty-Produkte umgesetzte Bruttowarenwert (GMV) sei im April leicht angestiegen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von ihm beobachteten, global agierenden Anbieter jedoch hätten im Schnitt mit einem GMV-Rückgang um zehn Prozent schwach abgeschnitten. Beiersdorf habe Wachstum erzielt, das aber deutlich geringer gewesen sei als in der Zeit davor./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
73,16 €
|Abst. Kursziel*:
29,85%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
72,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,39%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
