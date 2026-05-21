ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex angesichts der näher rückenden Frachtsparten-Abspaltung von 446 auf 445 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung des Logistikkonzerns beließ Analyst Thomas Wadewitz am Donnerstag nach kleineren Anpassungen seiner Schätzungen aber auf "Buy". Eine Bewertung anhand der Summe der Konzernteile verspreche Luft nach oben für die Titel. Margenverbesserungen seien zentrale Hebel beider Unternehmen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 23:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Unternehmen:
FedEx Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 445,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 388,91
|Abst. Kursziel*:
14,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 391,35
|Abst. Kursziel aktuell:
13,71%
|
Analyst Name:
Thomas Wadewitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 439,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FedEx Corp.
|14:36
|FedEx Buy
|UBS AG
|11:46
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
