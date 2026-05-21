National Grid Aktie
Marktkap. 72,2 Mrd. EURKGV 19,37 Div. Rendite 3,82%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für National Grid nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 1500 Pence auf "Overweight" belassen. Von dem Stromnetzbetreiber habe es starke Aussagen gegeben, schrieb Dominic Nash am Donnerstag. Die Konzernchefin Zoë Yujnovich habe ihn in seiner positiven Einschätzung von Stromnachfrage, der Schlüsselrolle von Netzen und der anhaltenden Bedeutung von Gas als Energieträger bekräftigt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: National Grid Overweight
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
15,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
14,76 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|11:56
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
