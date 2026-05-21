Barclays Capital

National Grid Overweight

11:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für National Grid nach der hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 1500 Pence auf "Overweight" belassen. Von dem Stromnetzbetreiber habe es starke Aussagen gegeben, schrieb Dominic Nash am Donnerstag. Die Konzernchefin Zoë Yujnovich habe ihn in seiner positiven Einschätzung von Stromnachfrage, der Schlüsselrolle von Netzen und der anhaltenden Bedeutung von Gas als Energieträger bekräftigt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com