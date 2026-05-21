UBS AG

Continental Buy

12:36 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Start ins zweite Quartal sei für die globale Reifenbranche weitgehend erwartungsgemäß gewesen, schrieb David Lesne am Freitag nach den April-Daten von Michelin. Gekennzeichnet sei der Markt aktuell von Stärke im Ersatzreifengeschäft für Pkw in Europa und einer Schwäche im Lkw-Bereich in Nordamerika./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT

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