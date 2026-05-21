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Marktkap. 13,27 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,97%
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WKN 543900

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Symbol CTTAF

UBS AG

Continental Buy

12:36 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
67,10 EUR 0,54 EUR 0,81%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Der Start ins zweite Quartal sei für die globale Reifenbranche weitgehend erwartungsgemäß gewesen, schrieb David Lesne am Freitag nach den April-Daten von Michelin. Gekennzeichnet sei der Markt aktuell von Stärke im Ersatzreifengeschäft für Pkw in Europa und einer Schwäche im Lkw-Bereich in Nordamerika./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,04 €		 Abst. Kursziel*:
34,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,13%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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