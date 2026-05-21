DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital
SoftBank-Aktie nach KI-Rally nahe Allzeithoch - Lohnt sich ein Einstieg noch?
Südzucker Aktie

11,76 EUR +0,20 EUR +1,73 %
STU
Marktkap. 2,41 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
WKN 729700

ISIN DE0007297004

Symbol SUEZF

Südzucker Hold

Südzucker Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die endgültigen Resultate für das Geschäftsjahr 2025/26 hätten die Vorab-Daten bestätigt, schrieb Michael Kuhn am Freitag mit Verweis auf erhebliche Wertminderungen./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker Hold

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
11,80 €		 Abst. Kursziel*:
-23,73%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
11,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-23,47%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

11:06 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
21.05.26 Südzucker Overweight Barclays Capital
28.04.26 Südzucker Halten DZ BANK
28.04.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
28.04.26 Südzucker Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

