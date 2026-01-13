DAX 25.305 -0,5%ESt50 6.015 -0,2%MSCI World 4.498 -0,5%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.423 -1,2%Bitcoin 82.994 +1,4%Euro 1,1654 +0,1%Öl 66,10 +1,0%Gold 4.609 +0,5%
Südzucker Aktie

9,40 EUR -0,02 EUR -0,16 %
XETRA
Marktkap. 1,9 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,84%
WKN 729700

ISIN DE0007297004

Symbol SUEZF

DZ BANK

Südzucker Verkaufen

15:46 Uhr
Südzucker Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
Südzucker AG (Suedzucker AG)
9,40 EUR -0,02 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker von 9,50 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das Zuckergeschäft bleibe auch im neuen Geschäftsjahr sehr herausfordernd, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preisentwicklung werde von steigenden Lagerbeständen, einer stagnierenden Nachfrage in den Industriestaaten sowie hohem Importdruck belastet. Eine schnelle Lösung für die Probleme sei auch im Ethanol-Geschäft nicht in Sicht./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 12:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker Verkaufen

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
9,18 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
9,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

15:46 Südzucker Verkaufen DZ BANK
13:31 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Südzucker Underweight Barclays Capital
19.12.25 Südzucker Hold Warburg Research
17.12.25 Südzucker Hold Warburg Research
mehr Analysen

