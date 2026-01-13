Core-Satellite-Strategie: So strukturieren Sie Ihr ETF-Portfolio 2026

Strukturierte Kombination

Das neue Börsenjahr 2026 ist angelaufen und bringt für Anlegerinnen und Anleger ein komplexes Umfeld mit sich.

Nach den turbulenten Vorjahren, die von geopolitischen Spannungen, Zinsänderungen und technologischen Umbrüchen geprägt waren, stellt sich die zentrale Frage: Wie lässt sich ein Portfolio aufbauen, das sowohl Stabilität bietet als auch gezielt von Wachstumschancen profitiert?

Wer­bung Wer­bung

Die Herausforderung besteht darin, weder zu konservativ noch zu spekulativ zu agieren. Wer ausschließlich auf breit diversifizierte Indizes setzt, verzichtet möglicherweise auf attraktive Renditechancen in dynamischen Zukunftsbereichen. Wer hingegen zu stark auf einzelne Trends oder Sektoren konzentriert, riskiert empfindliche Verluste, wenn sich die Marktrichtung ändert. Die Lösung liegt in einer strukturierten Kombination: der Core-Satellite-Strategie.

Diese Strategie verbindet systematisch ein breit diversifiziertes Basisportfolio mit fokussierten Zusatzinvestments. Das Kernstück, der sogenannte Core, besteht aus kostengünstigen ETFs, die breite Märkte abdecken und für langfristige Stabilität sorgen. Ergänzt wird dieser Kern durch sogenannte Satellites, also gezielte Themeninvestments mit höherem Renditepotenzial. Während der Core typischerweise 70 bis 80 Prozent des Portfolios ausmacht und Schwankungen dämpft, bieten die Satellites mit 20 bis 30 Prozent die Chance auf Überrenditen in vielversprechenden Zukunftsbereichen.

Diese Aufteilung schafft ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Profil und verhindert gleichzeitig eine zu starke Konzentration auf einzelne Wetten. Der entscheidende Vorteil: Das Portfolio bleibt flexibel anpassbar, ohne dass die stabile Basis gefährdet wird. Satellites können je nach Marktphase ausgetauscht oder angepasst werden, während der Core kontinuierlich für Wertzuwachs sorgt.

Wer­bung Wer­bung

Als Basis für ein solches Portfolio eignet sich der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing (ISIN IE00B3XXRP09 / WKN A1JX53) hervorragend. Mit über 500 Einzeltiteln der größten US-Unternehmen bietet dieser ETF Zugang zum wichtigsten Aktienmarkt der Welt. Das beeindruckende Fondsvolumen von 43,2 Mrd. Euro unterstreicht die Beliebtheit des Produkts, während die Gesamtkostenquote von lediglich 0,07 Prozent jährlich zu den günstigsten am Markt zählt. Der ETF bildet den S&P 500 Index durch vollständige Replikation physisch nach und schüttet Dividenden quartalsweise aus. Die breite Streuung über alle wichtigen US-Sektoren hinweg macht den ETF zum idealen Stabilitätsanker für jedes langfristig orientierte Portfolio.

Ergänzend zu diesem soliden Fundament bieten sich zwei fokussierte Technologie-ETFs als Satellite-Bausteine an. Der L&G Cyber Security UCITS ETF (ISIN IE00BYPLS672 / WKN A14WU5) investiert gezielt in Unternehmen aus dem Bereich Cybersecurity. In einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft wächst der Bedarf an digitaler Sicherheit rasant. Cloud-Security, Identitätsmanagement und Kryptographie werden zu entscheidenden Pfeilern der digitalen Infrastruktur. Der ETF bildet den ISE Cyber Security UCITS Index vollständig physisch nach und konzentriert sich mit 34 Positionen auf die führenden Akteure des boomenden Sektors. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,69 Prozent jährlich, die Erträge werden thesaurierend reinvestiert. Das Fondsvolumen von 2,4 Mrd. Euro belegt das starke Anlegerinteresse an diesem Zukunftsthema.

Der zweite Satellite, der iShares Automation & Robotics UCITS ETF (ISIN IE00BYZK4552 / WKN A2ANH0), erschließt ein weiteres Wachstumsfeld. Robotik und Automatisierung transformieren Industrien weltweit - von der Fertigung über Logistik bis zur Medizintechnik. Der Arbeitskräftemangel und steigende Lohnkosten verstärken diesen Trend zusätzlich. Mit 137 Positionen bietet der ETF eine breitere Streuung als der Cybersecurity-ETF und deckt sowohl Technologie- als auch Industrieunternehmen ab. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,40 Prozent jährlich bei einem Fondsvolumen von 3,1 Mrd. Euro.

Wer­bung Wer­bung

Fazit: Die Kombination aus einem fokussierten US-Kern-ETF und zwei spezialisierten Technologie-Satellites zeigt exemplarisch, wie die Core-Satellite-Strategie funktioniert: solide Marktbasis trifft auf gezieltes Zukunftspotenzial - bei kontrolliertem Risiko.