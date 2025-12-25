Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann

Die deutsche Wirtschaft wird gern als Problemfall, ja sogar als sterbend dargestellt. Der deutsche Aktienindex DAX scheint mit seiner Kursentwicklung eine gegenteilige Sprache zu sprechen, und das schon seit geraumer Zeit.

Kein Wunder, denn viele Unternehmen im DAX zeigen durchaus robuste Gewinne und attraktive Dividenden, sind sie doch Unternehmen von Weltruf und entsprechend globaler Kundschaft. Außerdem entwickeln sie ihre Geschäftsmodelle kontinuierlich weiter. Ein ETF auf den DAX verkörpert also nicht allein die Industrie von gestern, wie ein aktueller Blick auf die deutsche Wirtschaft suggerieren könnte, sondern Lösungen für und von morgen.

Im DAX finden sich globale Champions wie SAP, Siemens, Allianz, Airbus, Deutsche Telekom, Rheinmetall oder Münchener Rück - Unternehmen, die mitunter weltweite Spitzenpositionen in den Bereichen Software, Industrieautomation, Versicherungen, Luftfahrt oder Verteidigung einnehmen.

Der Index vereint damit klassische Stärken der deutschen Wirtschaft mit Zukunftsthemen wie Digitalisierung , Energiewende und Sicherheit. Für Anleger in einen DAX-ETF bedeutet dies, breiter gestreut in Industriewerte, in Finanzdienstleister oder auch in Technologieaktien anlegen zu können, als dies mit einer Investition in einzelne Aktien in der Regel möglich wäre.

Mit einem DAXETF können Sie mit nur einem Wertpapier in 40 führende deutsche Unternehmen investieren.

Amundi Core DAX UCITS ETF Dist

Amundi Core DAX UCITS ETF Dist

Der Amundi Core DAX UCITS ETF Dist bildet den DAX zu 100 % physisch nach und investiert direkt in die 40 größten deutschen Unternehmen, die an der Frankfurter Börse notiert sind. Damit spiegelt er die Entwicklung des deutschen Leitindex möglichst exakt wider.

Der ETF punktet mit niedrigen laufenden Kosten von nur 0,08 % p. a. und kann wie eine Aktie täglich über die Börse gehandelt werden - ideal für Anleger, die unkompliziert und transparent in deutsche Blue Chips investieren möchten.

Amundi Core DAX UCITS ETF Dist

Fazit: Deutsche Aktien als ein langfristiger Anker im Depot

Trotz kritischer Stimmen und Schlagzeilen bleibt der DAX ein Schaufenster starker Geschäftsmodelle "Made in Germany". Wer langfristig an die Erneuerung der deutschen Wirtschaft glaubt, kann mit einem DAXETF Qualitätsunternehmen, Innovationsstärke und Zukunftsthemen in einem Produkt bündeln.

Der Amundi Core DAX UCITS ETF Dist (ISIN LU2611732046) eignet sich dabei als eine langfristige Beimischung im Portfolio - für alle, die die Chancen deutscher Spitzenunternehmen nutzen möchten, ohne sich um die Auswahl einzelner Aktien kümmern zu müssen.

Anleger, die auf deutsche Qualitätswerte setzen wollen, sollten prüfen, ob der Amundi Core DAX UCITS ETF Dist in ihre Anlagestrategie passt.



Disclaimer:

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder. Gemäß den geltenden Vorschriften können Anlegern zum Zeitpunkt der Zeichnung des betreffenden Produkts weitere Informationen zu solchen Zahlungen oder Erstattungen mitgeteilt werden.

Risikohinweis: Diese Marketingmitteilung ersetzt keine fachkundige Beratung. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Daher erhalten Anleger das ursprünglich angelegte Kapital möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe zurück. Die Wertentwicklung der Produkte wird nicht garantiert. Wertentwicklungen der Vergangenheit stellen keinesfalls einen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse dar. Bevor Sie in das jeweilige Produkt investieren, sollten Anleger unabhängige Finanz-, Steuer-, buchhalterische und Rechtsberatung einholen. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Potenzielle Anleger müssen vor der Zeichnung die Angebotsunterlagen (Basisinformationsblatt und Verkaufsprospekt) des Fonds lesen. Die deutsche Fassung des Verkaufsprospekts des luxemburgischen OGAW ETFs sowie das deutsche Basisinformationsblatt sind kostenlos auf www.amundi.de und www.amundietf.de verfügbar. Die Unterlagen können ebenfalls am Sitz der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München, Deutschland (Tel. +49 (0)89 99 2260) bezogen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Amundi Regelungen in Bezug auf Anteile/Aktien des Fonds, die für die Vermarktung in einem Mitgliedstaat der EU geschaffen wurden und bezüglich derer sie eine Mitteilung gemacht hat, widerrufen kann.

Eine Zusammenfassung der Informationen zu den Rechten der Anleger und kollektiven Rechtsdurchsetzungsmechanismen können auf der Seite mit den rechtlichen Bestimmungen für Amundi ETFs unter diesem Link (Information Beschwerdemanagement) abgerufen werden. Anteile eines bestimmten OGAW ETF, die von einer Verwaltungsgesellschaft verwaltet und am Sekundärmarkt erworben werden, können normalerweise nicht direkt an die Verwaltungsgesellschaft zurückverkauft werden. Anleger müssen die Anteile mit der Unterstützung eines Intermediärs (z.B. eines Börsenmaklers) an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren anfallen. Außerdem ist es möglich, dass Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Betrag als den aktuellen Nettoinventarwert bezahlen und bei deren Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten.