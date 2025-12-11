Emerging Markets: Warum ein Investment in Schwellenländer langfristig eine schlaue Idee sein kann

In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben zahlreiche Schwellenländer ein stärkeres wirtschaftliches Wachstum als entwickelte Industrieländer aufzuweisen gehabt. Günstigere demographische Entwicklungen mit einem hohen Anteil an jungen Menschen, wachsende Mittelschichten und ein entsprechender Wohlstandsgewinn sowie oft eine Fokussierung auf technologischen Fortschritt können für eine Aufnahme von Emerging Markets in das eigene Portfolio sprechen.

Mit dem Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist können Sie dieses Potenzial breit gestreut und kostengünstig als Beimischung im Depot nutzen.

Zu den "Emerging Markets" zählen unter anderem China, Taiwan, Indien, Südkorea, Brasilien oder Südafrika - Länder mit junger Bevölkerung, wachsenden Mittelschichten und hohem Nachholbedarf bei Konsum, Infrastruktur und Digitalisierung . Genau hier entstehen viele der Unternehmen, die künftig globale Marktanteile erobern könnten.

Der MSCI Emerging Markets Index, den der Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist abbildet, bündelt große und mittelgroße Unternehmen, also Large- und Mid-Caps aus 24 Schwellenländern und deckt rund 85 % der frei handelbaren Marktkapitalisierung ab. Damit investieren Sie nicht in einzelne Werte, sondern in den breiten Wachstumstrend ganzer Volkswirtschaften.



Unsere Anlageidee:

Der Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist





Breite Diversifikation über Länder und Branchen

Der Index umfasst rund 1.200 Unternehmen aus verschiedensten Sektoren - von IT und Finanzwerten über Konsumgüter bis hin zu Industrie und Rohstoffen. Länderschwergewichte sind derzeit China, Taiwan, Indien und Südkorea, ergänzt um weitere Länder wie zum Beispiel Brasilien, Südafrika oder Mexiko. Gleichzeitig können Sie die Möglichkeiten nutzen, die Technologie-Champions, Finanzinstituten und Konsumwerte bieten, die wiederum vom wachsenden Wohlstand vor Ort profitieren.

Durch die breite Streuung können länderspezifische Risiken wie politische Unsicherheiten oder stärkere wirtschaftliche Schwankungen, die typisch sind für Schwellenländer, abgefedert werden. Das Renditepotenzial wachstumsstarker, sich entwickelnder Länder bleibt dennoch erhalten. Emerging Markets können sich damit ideal als langfristige Beimischung und Ergänzung zu bestehenden Industrieländer- oder Welt-ETFs eignen.

So nutzen Sie Emerging Markets mit dem Amundi ETF

Kernbaustein für eine Anlage in Schwellenländer: Abbildung des MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index mit Large- und Mid-Caps aus 24 sich entwickelnden Ländern.

Hohe Diversifikation: Rund 1.200 Aktien aus unterschiedlichsten Branchen.

Kosteneffizient: Laufende Kosten von 0,14 % p. a. (Verwaltungs- und Betriebskosten).

Einfach handelbar: Wie eine Aktie über das Wertpapierdepot an führenden Börsen.





Fazit: Schwellenländer als Wachstumsmotor im Depot

Ein Investment in Emerging Markets ist keine kurzfristige Anlage, sondern eine strategische Entscheidung: Sie setzen auf Länder mit höherem Wachstumspotenzial, besserer Demografie und steigender Bedeutung in der Weltwirtschaft - bei zugleich breiter Diversifikation im Portfolio.

Wer dieses Potenzial nutzen möchte, ohne sich um einzelne Aktien oder Länderquoten kümmern zu müssen, kann prüfen, ob der Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (ISIN LU2573966905) als langfristige Beimischung in das eigene Depot passt.

Disclaimer:

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder. Gemäß den geltenden Vorschriften können Anlegern zum Zeitpunkt der Zeichnung des betreffenden Produkts weitere Informationen zu solchen Zahlungen oder Erstattungen mitgeteilt werden.

Risikohinweis: Diese Marketingmitteilung ersetzt keine fachkundige Beratung. Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Daher erhalten Anleger das ursprünglich angelegte Kapital möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe zurück. Die Wertentwicklung der Produkte wird nicht garantiert. Wertentwicklungen der Vergangenheit stellen keinesfalls einen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse dar. Bevor Sie in das jeweilige Produkt investieren, sollten Anleger unabhängige Finanz-, Steuer-, buchhalterische und Rechtsberatung einholen. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.