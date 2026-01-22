DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -1,6%Nas23.436 +0,9%Bitcoin76.422 +0,4%Euro1,1747 -0,1%Öl64,61 +0,3%Gold4.953 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Carl Zeiss Meditec 531370 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX letztlich stärker -- Wall Street beendet Handel im Plus -- BASF verzeichnet Gewinnrückgang -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum neue Kühltechnik den KI-Sektor unter Druck setzen könnte NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum neue Kühltechnik den KI-Sektor unter Druck setzen könnte
Jim Cramer warnt vor riskanter Börsenrally: Diese Aktien sollten Anleger lieber meiden Jim Cramer warnt vor riskanter Börsenrally: Diese Aktien sollten Anleger lieber meiden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Gehaltssprung bei Berkshire

Berkshire Hathaway-Aktie: Neuer CEO Greg Abel verdient 250-mal mehr als Warren Buffett

23.01.26 03:15 Uhr
Berkshire Hathaway-Aktie: So stark unterscheidet sich das Gehalt von Greg Abel und Warren Buffett | finanzen.net

Mit dem Führungswechsel bei Berkshire ändert sich auch die Vergütungskultur. Der neue CEO Abel verdient ein Vielfaches dessen, was sein Vorgänger Buffett über Jahrzehnte akzeptierte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
412,20 EUR -2,75 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.913,4 PKT 37,7 PKT 0,55%
Charts|News|Analysen

• Greg Abel übernahm am 1. Januar 2026 die CEO-Position bei Berkshire Hathaway von Warren Buffett
• Abels Gehalt ist 250-mal höher als Buffetts langjährige Vergütung von 100.000 US-Dollar jährlich
• Buffett verzichtete über 40 Jahre auf Boni, Aktienoptionen oder Gehaltserhöhungen

Wer­bung

Ein historischer Wechsel an der Spitze

Am 1. Januar 2026 übernahm Greg Abel offiziell die Position des Presidenten und CEO bei Berkshire Hathaway. Der 63-jährige Kanadier folgt damit auf Warren Buffett, der das Unternehmen über sechs Jahrzehnte geführt und von einem strauchelnden Textilhersteller zu einem Konglomerat mit einem Marktwert von über einer Billion Dollar aufgebaut hatte. Buffett, mittlerweile 95 Jahre alt, bleibt dem Unternehmen als Verwaltungsratsvorsitzender erhalten.

Die Ankündigung des Führungswechsels erfolgte bereits auf der Hauptversammlung am 3. Mai 2025, als Buffett erklärte, die Zeit sei gekommen, dass Abel zum Jahresende das Ruder übernehmen solle. Nur wenige Stunden später stimmte der Vorstand einstimmig für Abel als Nachfolger.

25 Millionen US-Dollar jährlich - eine neue Ära der Vergütung

Wie aus einer SEC-Meldung vom 6. Januar 2026 hervorgeht, erhält Greg Abel ein jährliches Bargehalt von 25 Millionen US-Dollar. Damit verdient der neue Berkshire-Chef 250-mal mehr als sein Vorgänger. Warren Buffett hatte bekanntlich über mehr als 40 Jahre hinweg an einem Jahresgehalt von lediglich 100.000 US-Dollar festgehalten - ohne Boni oder Aktienoptionen.

Wer­bung

Laut Reuters markiert Abels Vergütung einen deutlichen Bruch mit der bisherigen Vergütungskultur des Unternehmens. Das Gehalt entspricht dabei durchaus den Branchenstandards: Der Median der CEO-Vergütungen im S&P 500 lag 2024 bei rund 18,9 Millionen US-Dollar. Bereits als Vice Chairman of Non-Insurance Operations erhielt Abel 2024 ein Gehalt von 21 Millionen US-Dollar, sein neues Gehalt liegt nun nochmals 19 Prozent darüber.

Buffetts bescheidene Philosophie

Buffetts minimale Vergütung war stets Ausdruck seiner Überzeugung, dass CEO-Gehälter die langfristigen Interessen der Aktionäre widerspiegeln sollten. Da der Großteil seines geschätzten Vermögens von rund 150 Milliarden US-Dollar ohnehin in Berkshire-Aktien gebunden ist, sah er keinen Bedarf an hohen Bargehältern. Auf der Hauptversammlung 2017 äußerte Buffett die Hoffnung, sein Nachfolger möge bereits wohlhabend genug sein, um nicht von überhöhten Vergütungen angetrieben zu werden.

Abel bringt über 25 Jahre Erfahrung im Berkshire-Universum mit. Er stieß 1999 durch die Übernahme von MidAmerican Energy zum Konzern, leitete später als CEO das heutige Berkshire Hathaway Energy und wurde 2018 zum Vice Chairman befördert. Buffett selbst lobte seinen Nachfolger in einem CNBC-Interview mit den Worten, er würde sein Geld lieber von Abel verwalten lassen als von jedem anderen Top-Anlageberater oder CEO in den USA.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Photo by Alex Wong/Getty Images, istockphoto / EdStock

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.05.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
14.04.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
23.08.2007Berkshire Hathaway haltenWertpapier
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen