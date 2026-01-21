Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich freundlich

Kursverlauf

So bewegte sich der Dow Jones zum Handelsende.

Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,63 Prozent auf 49.384,01 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,557 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,08 Prozent auf 48.546,03 Punkte an der Kurstafel, nach 49.077,23 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.607,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 49.201,81 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0,773 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 48.362,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, lag der Dow Jones noch bei 46.590,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wurde der Dow Jones auf 44.156,73 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,07 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49.633,35 Punkten. Bei 47.853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 3,05 Prozent auf 160,63 USD), Salesforce (+ 2,94 Prozent auf 228,09 USD), Procter Gamble (+ 2,65 Prozent auf 149,93 USD), American Express (+ 2,34 Prozent auf 368,02 USD) und Travelers (+ 2,14 Prozent auf 278,48 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Merck (-1,74 Prozent auf 109,18 USD), Sherwin-Williams (-1,59 Prozent auf 350,63 USD), Walmart (-1,28 Prozent auf 117,83 USD), IBM (-0,96 Prozent auf 294,67 USD) und Coca-Cola (-0,19 Prozent auf 71,87 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 31.794.455 Aktien gehandelt. Mit 3,701 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

