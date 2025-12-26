DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -1,6%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.997 -0,7%Euro1,1755 +0,6%Öl64,40 -1,4%Gold4.937 +2,2%
Bilanz des Chip-Riesen

Intel-Aktie sackt ab: Mehr Umsatz, weniger Gewinn - Ausblick enttäuscht

22.01.26 22:13 Uhr
NASDAQ-Wert Intel-Aktie tiefrot: Umsätze schrumpfen weiter - Ausblick enttäuscht | finanzen.net

Der Technologiegigant Intel hat seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel sowie das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
46,09 EUR 0,01 EUR 0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für Intel ist das vierte Geschäftsquartal des Fiskaljahres 2025 mit einem Gewinnplus zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) belief sich auf 0,15 US-Dollar nach einem EPS von 0,13 US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit schlug sich Intel auf Ergebnisseite besser als erwartet: Analysten hatten zuvor für den Gewinn je Aktie einen Wert von 0,078 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Der Umsatz sank unterdessen im Berichtszeitraum von 14,26 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 13,7 Milliarden US-Dollar. Experten hatten für Intel zuvor einen Umsatz von 13,42 Milliarden US-Dollar im Schlussquartal erwartet.

Der Gewinn im gesamten Geschäftsjahr 2025 belief sich derweil auf 0,42 US-Dollar je Aktie, nachdem im Vorjahr ein EPS von -0,13 US-Dollar erzielt worden war. Analysten hatten hier zuvor ein Plus von 0,338 US-Dollar pro Aktie prognostiziert.

Der Umsatz in 2025 lag laut dem US-Konzern bei 52,9 Milliarden US-Dollar. Das ist weniger als die 53,1 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahr umgesetzt wurden. Analysten hatten für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 52,6 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Bei der Prognose für das erste Quartal 2026 wurden die Analystenschätzungen mit einem erwarteten Umsatz von 11,7 bis 12,7 Milliarden Dollar unterboten.

Die Intel-Aktie reagiert an der NASDAQ auf die Zahlen nachbörslich zeitweise mit einem Minus von 5,78 Prozent auf 51,18 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Intel Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026Intel Sector PerformRBC Capital Markets
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Intel Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026Intel Sector PerformRBC Capital Markets
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

