NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Intel nach dem milliardenschweren Einstieg des KI-Chip-Spezialisten Nvidia beim schwächelnden Branchenkollegen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 21 US-Dollar belassen. Die zudem vereinbarte Zusammenarbeit der beiden Chiphersteller dürfte vor allem Nvidia zugutekommen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für Intel sieht er deutlich weniger Vorteile./gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:00 / EDT
Zusammenfassung: Intel Underweight
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 21,00
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 30,57
|Abst. Kursziel*:
-31,31%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 30,28
|Abst. Kursziel aktuell:
-30,65%
|
Analyst Name:
Harlan Sur
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 24,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
