DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.860 -1,8%Euro1,1913 ±-0,0%Öl69,01 -0,2%Gold5.036 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 BASF BASF11 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Webinar mit denTradingBrothers: Megatrends & Edelmetalle mit Hebel - Strategien für aktive Anleger Webinar mit denTradingBrothers: Megatrends & Edelmetalle mit Hebel - Strategien für aktive Anleger
Cancom: Flucht vor den Zahlen? Cancom: Flucht vor den Zahlen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Umsatzrekord

TSMC-Aktie im KI-Rausch: Chip-Gigant sprengt mit Januar-Zahlen alle Erwartungen

10.02.26 08:35 Uhr
TSMC-Aktie nach nächstem Rekord dank KI im Höhenflug: Halbleiterhersteller pulverisiert Januar-Marken | finanzen.net

TSMC hat im Januar 2026 einen neuen Umsatzrekord erzielt. Ein Bericht betont, dass dies die anhaltend starke KI Nachfrage unterstreiche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
229,55 EUR -0,30 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
42,02 EUR -0,57 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,30 EUR 0,82 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
166.400,00 KRW 7.800,00 KRW 4,92%
Charts|News|Analysen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
308,00 EUR 9,50 EUR 3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Januar-Umsatz steigt um 37 Prozent dank KI-Nachfrage
• Capex-Pläne 2026 bei bis zu 56 Milliarden US-Dollar
• Management mahnt trotz Boom zu Investitionsdisziplin

Wer­bung

Während viele Tech-Titel in den vergangenen Wochen am Markt angesichts der Zweifel an hohen KI-Ausgaben kritisch betrachtet wurden, wartet TSMC nun mit einer riesigen Erfolgsmeldung auf. Der weltweit größte unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterchips hat einem Bericht von Bloomberg zufolge im ersten Monat des Jahres 2026 konsolidierte Erlöse von rund 401,26 Milliarden TWD (ca. 12,7 Milliarden US Dollar) erzielt - der höchste Monatswert in der Firmengeschichte.

Das entspricht einem Wachstum von rund 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr und etwa 19,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Damit schlug sich der taiwanesische Chipkonzern sogar noch besser als erwartet: Das Wachstum liegt über dem für das Gesamtjahr erwarteten Umsatzplus von etwa 30 Prozent, was auf eine sehr robuste Auftragslage hinweist.

Milliarden-Wette auf die Zukunft

Laut Bloomberg festigt TSMC damit seine Rolle als unverzichtbares Rückgrat der globalen Tech-Industrie. Als Hauptlieferant für Giganten wie NVIDIA und Apple profitiert das Unternehmen direkt von jedem neuen KI-Modell, das weltweit trainiert wird. Doch die Pläne der Führungsebene sind offenbar noch deutlich ambitionierter: Für das laufende Jahr 2026 plant der Konzern Investitionsausgaben (Capex) in einer astronomischen Höhe von 52 bis 56 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Steigerung von bis zu 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie aus dem Bericht weiter hervorgeht. Dieses Kapital soll dabei primär in die Entwicklung der nächsten Chip-Generation fließen. Das Ziel ist die Marktführerschaft bei der 2-Nanometer-Technologie, um den technologischen Vorsprung gegenüber Konkurrenten wie Intel oder Samsung weiter auszubauen.

Wer­bung

TSMC-Management mahnt zu Disziplin

Trotz der Euphorie am Markt zeigt sich das Management unter CEO C.C. Wei laut Bloomberg mit einer Mischung aus Optimismus und Disziplin. Zwar sei der KI-Boom real und kein kurzfristiges Phänomen, dennoch müssten die massiven Investitionen in neue Fabriken weltweit präzise gesteuert werden.

Anleger feiern die positiven Nachrichten aber dennoch: Die TSMC-Aktie schloss an der Börse in Taiwan am Dienstag 3,58 Prozent höher bei 1.880 TWD. Damit haben Anleger allein seit Jahresstart ein Plus von 21,30 Prozent in ihren Depots, in den letzten zwölf Monaten konnte die Aktie sogar um 69 Prozent zulegen.

Bisher scheint die Unternehmensstrategie perfekt aufzugehen: Während der breite Markt für Auftragsfertigung moderat wächst, eilt TSMC der Konkurrenz mit einer erwarteten Jahreswachstumsrate von fast 30 Prozent davon. Sollte sich dieser Trend bestätigen, könnte auch die Aktie weitere Erfolge feiern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen