ON Semiconductor-Aktie schwächer: Halbleiterhersteller mit Gewinneinbruch
Die Viertquartalszahlen von ON Semiconductor rückten am Montag nachbörslich in den Anlegerfokus. So fiel die Bilanz aus.
Werte in diesem Artikel
Für ON Semiconductor ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem Gewinneinbruch zu Ende gegangen. Das EPS fiel von 0,88 US-Dollar auf 0,45 US-Dollar. Damit verdiente der Halbleiterhersteller weniger als Analysten erwartet hatten: Die Schätzungen hatten sich im Vorfeld auf ein EPS von 0,624 US-Dollar belaufen.
Der Umsatz sank unterdessen von 1,72 Milliarden US-Dollar auf 1,53 Milliarden US-Dollar und erreichte damit die Analystenerwartungen von 1,53 Milliarden US-Dollar.
Im Gesamtgeschäftsjahr lag der Gewinn je Aktie unterdessen bei 0,29 US-Dollar nach 3,63 US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenschätzungen von 2,33 US-Dollar. Der Umsatz fiel von 7,08 Milliarden US-Dollar auf 6,00 Milliarden US-Dollar (Analystenerwartungen: 6,00 Milliarden US-Dollar).
Die ON Semiconductor-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 6,99 Prozent schwächer bei 60,58 Dollar.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: ON Semiconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf ON Semiconductor
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ON Semiconductor
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere ON Semiconductor News
Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com