Ausblick stabil

Siemens-Aktie stärker: Fitch bestätigt IDR-Rating

09.02.26 20:33 Uhr
Siemens-Aktie im Aufwind: Fitch bestätigt Rating | finanzen.net

Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Ausfallrating (IDR) von Siemens mit "A+" bei einem stabilen Ausblick bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
10,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Siemens AG
256,80 EUR 5,70 EUR 2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die wichtigsten Gründe für die Bestätigung sind für Fitch das starke Geschäftsprofil und die Erholung der Profitabilität. Zudem lobt die Agentur den strategischen Fokus auf Software, denn durch Zukäufe (wie Altair) baue Siemens seine margenstarken Software-Kapazitäten aus. Auch die geplante Entflechtung von Siemens Healthineers passe zur Strategie, sich auf hochprofitable Technologie-Sektoren zu konzentrieren, so Fitch.

Wie Fitch weiter mitteilte, werden die Ratings von Siemens aus kommerziellen Gründen zurückgezogen und künftig keine Ratings oder analytischen Berichte mehr für das Unternehmen bereitgestellt.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel klettert die Siemens-Aktie zeitweise um 2,07 prozent auf 256,80 Euro.

DOW JONES

In eigener Sache

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
05.02.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Siemens KaufenDZ BANK
26.01.2026Siemens BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Siemens BuyUBS AG
15.01.2026Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
