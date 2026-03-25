JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

10:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller veröffentlichte am Donnerstag einen ersten Ausblick auf den Bericht über das zweite Geschäftsquartal am 13. Mai. Der Experte erwartet grundsätzlich solide Resultate von den Münchnern. Sie dürften aber auch volatile Devisenmärkte und Bezüge zum eindeutig unsicheren Wirtschaftsumfeld zeigen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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