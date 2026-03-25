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Symbol SMAWF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

10:11 Uhr
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller veröffentlichte am Donnerstag einen ersten Ausblick auf den Bericht über das zweite Geschäftsquartal am 13. Mai. Der Experte erwartet grundsätzlich solide Resultate von den Münchnern. Sie dürften aber auch volatile Devisenmärkte und Bezüge zum eindeutig unsicheren Wirtschaftsumfeld zeigen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Overweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
209,05 €		 Abst. Kursziel*:
55,47%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
207,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,40%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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