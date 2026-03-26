Henkel vz. Aktie
Marktkap. 26,25 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Mit dem US-Haarpflegeunternehmen Olaplex kauften sich die Düsseldorfer etwa 2 Prozent zum Konzernumsatz hinzu, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagmorgen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
67,12 €
|Abst. Kursziel*:
5,78%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
67,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,78%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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