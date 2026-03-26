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Symbol HENOF

UBS AG

Henkel vz Neutral

15:01 Uhr
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Mit dem US-Haarpflegeunternehmen Olaplex kauften sich die Düsseldorfer etwa 2 Prozent zum Konzernumsatz hinzu, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagmorgen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
67,12 €		 Abst. Kursziel*:
5,78%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
67,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,78%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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