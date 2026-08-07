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Iberdrola SA Aktie

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20,61 EUR -0,06 EUR -0,29 %
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Marktkap. 134,35 Mrd. EUR

KGV 19,78 Div. Rendite 2,98%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

Iberdrola SA Sector Perform

11:16 Uhr
Iberdrola SA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Iberdrola SA
20,61 EUR -0,06 EUR -0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Er befürchte, dass der Konsens die vollständigen Auswirkungen der Normalisierung der Strompreise und der Wasserkraftproduktion in den Jahren 2027 bis 2028 auf das Ergebnis des spanischen Versorgers offenbar noch nicht berücksichtige, schrieb Fernando Garcia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen signalisierten zwar eine Anhebung des Gewinnziels für 2026, was im aktuellen Kursniveau aber bereits mehr als eingepreist sei./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 17:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
20,59 €		 Abst. Kursziel*:
-2,87%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
20,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,96%
Analyst Name:
Fernando Garcia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,98 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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