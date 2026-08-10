Deutsche Bank AG

SpaceX Buy

10.08.26

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Nach den Quartalzahlen habe er nun diejenigen Faktoren genauer unter die Lupe genommen, die erforderlich seien, um bis Ende Dezember einen wiederkehrenden Umsatz auf jährlicher Basis von 100 Milliarden US-Dollar zu erreichen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies zum Vergleich auf die Run Rate im zweiten Quartal, die "nur" bei 31 Milliarden Dollar gelegen habe und die das Management innerhalb von nur sechs Monaten mehr als zu verdreifachen gedenke. Er halte dieses Ziel für "sehr realistisch", vor allem dank der Neocloud-Beiträge und des kürzlich erst von SpaceX übernommenen Software-Startups Cursor./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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