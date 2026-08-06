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Bernstein Research

SpaceX Outperform

06.08.26
SpaceX Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SpaceX von 239 auf 248 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Fortschritte mit dem Großraketenprojekt Starship überlagerten bei dem Weltraumkonzern die Sorgen rund um vorgesehene Investitionen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er zieht von den Zahlen zum zweiten Quartal ein positives Fazit und hebt seine Schätzungen an - vor allem bedingt durch die Preisentwicklung im KI-Bereich./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Outperform

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 248,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 110,39		 Abst. Kursziel*:
124,66%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 120,17		 Abst. Kursziel aktuell:
106,38%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 229,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SpaceX

06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
06.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG
05.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
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