SpaceX Aktie
Marktkap. 1,23 Bio. EUR
WKN A42D4F
ISIN US84615Q1031
Symbol SPCX
SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für SpaceX von 239 auf 248 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Fortschritte mit dem Großraketenprojekt Starship überlagerten bei dem Weltraumkonzern die Sorgen rund um vorgesehene Investitionen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er zieht von den Zahlen zum zweiten Quartal ein positives Fazit und hebt seine Schätzungen an - vor allem bedingt durch die Preisentwicklung im KI-Bereich./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|Unternehmen:
SpaceX
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 248,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 110,39
|Abst. Kursziel*:
124,66%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 120,17
|Abst. Kursziel aktuell:
106,38%
|
Analyst Name:
Douglas S. Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 229,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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