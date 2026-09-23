Volvo (B) Aktie
Marktkap. 58,99 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 395 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Hemal Bhundia beschäftigte sich in seinem am Freitag veröffentlichten Branchenkommentar näher mit der EPA27-Abgasnorm. Traton und Daimler Truck hätten Motoren im Programm, die die Norm zu besonders niedrigen Kosten erfüllen. Es seien aber Kostentreiber absehbar, die die Lkw-Preise erhöhen dürften. Bhundia schätzt, dass sie 2027 im Größenbereich von 6.000 bis 22.000 US-Dollar teurer werden. Wer bei EPA-Motoren zum Gewinner wird, dürfte sich seiner Ansicht nach eher erst 2028 entscheiden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
395,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
321,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
22,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
353,38 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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