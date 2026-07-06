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Symbol VOLVF

Barclays Capital

Volvo AB (B) Underweight

19:21 Uhr
Volvo AB (B) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volvo von 280 auf 290 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Lage in der Lkw-Branche bessere sich, schrieb Erwann Dargorne am Dienstag. Er geht davon aus, dass die Absatzvolumina, Gewinne sowie der Cashflow im Laufe der Jahre 2027 und 2028 wieder deutlich anziehen. Dargornes Favorit im Aufschwung ist Daimler Truck, gefolgt von Traton und Volvo. Bei Daimler Truck mag er vor allem die starke Stellung in Nordamerika, aber auch die Turnaroundstory in Europa. Die Bewertung habe immenses Nachholpotenzial./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Underweight

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
290,00 SEK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
30,96 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Erwann Dargorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
348,71 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

19:21 Volvo (B) Underweight Barclays Capital
11:41 Volvo (B) Buy UBS AG
03.07.26 Volvo (B) Sector Perform RBC Capital Markets
26.06.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
26.06.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
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