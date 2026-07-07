Airbus Aktie
Marktkap. 164,85 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen im Juni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Seit Jahresbeginn sei die Zahl der ausgelieferten Flugzeuge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 15 Prozent gestiegen, schrieb Ken Herbert in einer Einschätzung am Mittwoch. Die Auslieferungszahlen im zweiten Quartal sollten sich positiv auf den Aktienkurs auswirken, denn die Zahlen seien besser als erwartet./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 14:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 14:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Airbus
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
197,56 €
|Abst. Kursziel*:
1,24%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
198,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,84%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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