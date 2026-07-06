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DWS Group Aktie

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DWS Group Aktien-Sparplan
67,50 EUR -1,40 EUR -2,03 %
STU
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DWS Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 13,98 Mrd. EUR

KGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
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Symbol DWS

UBS AG

DWS Group GmbHCo Buy

10:51 Uhr
DWS Group GmbHCo Buy
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
67,50 EUR -1,40 EUR -2,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Werner schraubte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen die Ergebnisschätzungen (EPS) für die meisten der von ihm beobachteten europäischen Vermögensverwalter nach oben. Rückenwind komme von den starken Finanzmärkten. Nach der jüngsten Kursrally sei die Branche nicht mehr günstig bewertet, aber auch noch nicht teuer./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Buy

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
70,82 €		 Abst. Kursziel*:
5,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

10:51 DWS Group Buy UBS AG
15.06.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
30.04.26 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.04.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
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Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

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TraderFox Stocks in Action: Deutsche Lufthansa, Auto1 Group, GEA Group, Schneider Electric und DWS Group.
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