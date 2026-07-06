DWS Group Aktie
Marktkap. 13,98 Mrd. EURKGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Werner schraubte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen die Ergebnisschätzungen (EPS) für die meisten der von ihm beobachteten europäischen Vermögensverwalter nach oben. Rückenwind komme von den starken Finanzmärkten. Nach der jüngsten Kursrally sei die Branche nicht mehr günstig bewertet, aber auch noch nicht teuer./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DWS Group Buy
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
70,82 €
|Abst. Kursziel*:
5,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|10:51
|DWS Group Buy
|UBS AG
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10:51
|DWS Group Buy
|UBS AG
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|10:51
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.04.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.