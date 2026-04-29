DAX 23.955 -0,3%ESt50 5.816 -0,3%MSCI World 4.596 -0,2%Top 10 Crypto 9,6500 -0,3%Nas 24.673 +0,0%Bitcoin 64.911 +0,0%Euro 1,1672 -0,1%Öl 122,6 +0,8%Gold 4.588 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Ausblick: Moderna präsentiert Quartalsergebnisse
Ölpreise explodieren: Brent so teuer wie seit 2022 nicht mehr - Straße von Hormus bleibt blockiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DWS Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
DWS Group Aktien-Sparplan
58,05 EUR -0,45 EUR -0,77 %
STU
Marktkap. 11,48 Mrd. EUR

KGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
WKN DWS100

ISIN DE000DWS1007

Symbol DWS

Barclays Capital

DWS Group GmbHCo Equal Weight

08:31 Uhr
DWS Group GmbHCo Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
58,05 EUR -0,45 EUR -0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DWS von 58 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank habe im ersten Quartal dank der erfolgsabhängigen Sondergebühren sowie der Kostendisziplin positiv überrascht, schrieb Michael Sanderson am Mittwochabend. Er erhöhte seine Ergebnisprognosen (EPS) - für 2026 um rund 7 Prozent und für die beiden Folgejahre um 2 bis 3 Prozent./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Equal Weight

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
58,45 €		 Abst. Kursziel*:
0,94%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
58,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,64%
Analyst Name:
Michael Sanderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

