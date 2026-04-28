DWS Group Aktie
Marktkap. 11,5 Mrd. EURKGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank habe mit dem Vorsteuergewinn vor allem dank der erfolgsabhängigen Zusatzgebühren die Konsensschätzung um 24 Prozent übertroffen, schrieb Michael Werner am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch die Erträge lägen über den Erwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DWS Group Buy
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,55 €
|Abst. Kursziel*:
18,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,06%
|
Analyst Name:
Michael Werner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|12:11
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:46
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09:51
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
