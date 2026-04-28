DWS Group Aktie

57,15 EUR -0,90 EUR -1,55 %
Marktkap. 11,5 Mrd. EUR

KGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
WKN DWS100

ISIN DE000DWS1007

Symbol DWS

DWS Group GmbH & Co. KGaA
57,15 EUR -0,90 EUR -1,55%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat DWS nach Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Fondstochter mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Equal Weight" belassen. Michael Sanderson sah in seiner ersten Reaktion am Mittwoch vor allem das Ergebnis je Aktie und den Vorsteuergewinn klar über den Erwartungen, aber auch die Erträge und die Kostenentwicklung. Allerdings seien die Mittelzuflüsse darunter geblieben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group Equal Weight

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
56,75 €		 Abst. Kursziel*:
2,20%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
57,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,49%
Analyst Name:
Michael Sanderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

